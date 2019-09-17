驻珀斯总领馆举行庆祝中华人民共和国成立70周年招待会

人民网堪培拉9月17日电（记者 刘天亮）9月16日晚，中国驻珀斯总领事董志华在西澳州州督府举行招待会，庆祝中华人民共和国成立70周年。西澳州副州督昆兰首席大法官，州长麦高文，州库怀亚特，州旅游及多元文化部长帕帕利亚，州亚洲事务部长廷利，前州长巴奈特等西澳州政要及各界人士、印尼等20多国驻珀斯总领事及名誉领事、浙江省人民对外友好协会副会长陈艳勤及西澳中华会馆长老会主席陈振发等华侨华人、中资机构和留学生代表约450人出席。

董志华总领事致辞

董志华总领事表示，新中国70年发展历程如史诗般壮阔。中国人民通过辛勤劳动改变生活面貌，成为推动中国发展进步强大力量，使中国得以成为今日之中国。70年来，中国实现从贫穷落后农业国到世界第二大经济体的伟大转型；实现从自我封闭到全面融入世界经济的伟大转型；实现从国际体系旁观者到世界和平建设者、全球发展贡献者和国际秩序维护者的伟大转型。

董志华强调，作为拥有14亿人口的大国，中国走向现代化在人类历史上前所未见，开辟了具有鲜明中国特色的社会主义道路。世界上没有“放之四海而皆准”的发展模式，应尊重各国人民选择自身发展道路和社会制度的权利。“一花独放不是春，百花齐放春满园”。中国愿与各国携手构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，构建人类命运共同体。

董志华表示，西澳州在中澳全面战略伙伴关系中发挥引领作用，麦高文州长和西澳矿业巨头为改善中澳关系大声疾呼，西澳州政府和各界人士积极推动双方务实合作，所做努力和贡献令人鼓舞。总领馆愿意与西澳各界携手努力，将中西澳合作水平提升到新高度。

董志华最后表示，中国人民从未向困难和压力屈服。我们将不忘初心、牢记使命，为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴、为世界做出更大贡献。历史没有终结，时间将证明谁站在历史正确一边。无论遇到什么样的狂风暴雨，中国将永远在那里。

麦高文表示，中华人民共和国成立是20世纪最重大历史事件。西澳对华关系在全澳各州区中最为强劲，历届西澳州政府都不遗余力推进双边友好和务实合作。对华经贸合作为西澳创造1/4生产总值和就业。尽管国家层面澳中关系遇到困难，西澳州始终高度重视中国，将全力维护双边关系顺利发展。希望西澳与中国持久、强劲、牢不可破的关系在未来继续获得成功。

麦高文州长致辞

副州督昆兰和反对党副领袖马米恩表示，新中国成立70年来，经济社会发展取得举世瞩目成就。祝愿中国繁荣昌盛，西澳州与中国友好关系持续发展。

福特斯克金属集团董事长弗里斯特在视频致辞中表示，中国历经70年从艰难困苦发展成为世界最出色经济体，所取得成就令人惊叹。中澳关系远超“贸易伙伴”，是“伟大伙伴”。中澳两国和人民有着共同目标和诸多相似点，“中国梦”与“澳大利亚梦”没有本质不同。我们可以就双方共同关心的问题坦率交流，以成熟和相互尊重方式解决分歧。那些妄图在中澳之间制造恐惧和误解的人，是时候停止鲁莽言论了。期待未来70年里中澳共享繁荣、两国人民共同谱写美好生活新篇章。

西澳中华会馆长老会主席陈振发代表西澳侨界热情赞颂祖（籍）国过去70年里取得的伟大发展成就，希望中国发展继续拉动西澳、澳洲乃至全世界发展进步。

招待会气氛隆重热烈。浙江省人民对外友好协会副会长陈艳勤宣读浙江省省长袁家军贺信，并代表浙江省向州长麦高文赠送礼物。80多岁高龄的西澳首位中文教师杰夫与荣获“汉语桥”比赛大奖的高中女生安娜对话，抒发对汉语和中国文化的热爱，代表着中澳友好的美好过去与光明未来。展现中国人民自强不息精神的视频“追梦人-中国2019”引发与会嘉宾强烈共鸣，不少人感动得热泪盈眶。钢琴古筝合奏《我爱你，中国》及澳博斯小学表演的舞蹈《茉莉花》中西合璧，博得阵阵掌声。

浙江省人民对外友好协会副会长陈艳勤（右）代表浙江省向州长麦高文赠送礼物

来宾们对新中国成立70周年取得伟大成就深表赞叹，纷纷祝贺70周年国庆，并对中澳与中西澳友好合作前景充满信心与期待。

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