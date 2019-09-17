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2019“快速三叉戟”多国军演在乌克兰西部举行

2019年09月17日13:28  来源：新华网
 

　　新华社基辅9月16日电（记者李东旭）据乌克兰国防部消息，代号为“快速三叉戟”的2019多国军演16日在乌克兰西部利沃夫州拉开帷幕。

　　据乌克兰国防部消息，此次军演目的是提高参演国部队和指挥系统之间的协同度，将持续两周，共有来自乌克兰、美国、英国、加拿大、德国、土耳其等14个国家的3500名士兵参演。另有超过600件包括装甲战车在内的车辆装备、4架米-8直升机也将参演。

　　“快速三叉戟”是北约“和平伙伴关系计划”框架下进行的军事演习，自2006年开始在乌克兰举行。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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