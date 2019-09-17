在德中国青年骑行宣传“一带一路”倡议

新华社柏林9月16日电（记者任珂）一群在德国生活的中国青年近日组织了一个以“一带一路”为主题的骑行活动，从中欧班列的重要节点杜伊斯堡启程，抵达另一航运枢纽荷兰鹿特丹，沿途为源自中国的这一倡议进行宣传和推广。

本次活动名为“从杜伊斯堡到鹿特丹——探访‘一带一路’青年骑行之旅”，由柏林铁骑自行车运动协会组织，参与者主要是在德中国留学生。10余人的车队13日从德国杜伊斯堡启程，途经雷斯、阿勒姆和乌德勒支，15日抵达鹿特丹，总行程250公里，16日乘火车回到柏林。

骑手们沿途参观了杜伊斯堡港和鹿特丹港，访问了连接海陆运输的物流基地，与杜伊斯堡市政府和一些企业座谈，了解当地发展情况，还与沿途当地民众交流，向他们介绍“一带一路”倡议。

据骑行活动主办人之一、柏林铁骑会会长秦宇同介绍，自行车骑行在欧洲非常流行，通过这种方式连接“一带一路”在欧洲的两个重要节点，了解“一带一路”为当地带来的巨大变化。他们也在沿途传播中国声音，通过这种特别的方式为新中国70岁生日献上祝福。

14日，在与骑手们座谈时，杜伊斯堡市副市长、经济促进局局长安德烈·哈克对中国青年用这种方式宣介“一带一路”表示欢迎，并感谢中国选择杜伊斯堡作为“一带一路”重要发展城市，让这个鲁尔区老工业城市在经济和文化等各方面都得到发展。

本次活动得到中国国家电网公司驻欧洲办事处的冠名赞助和中国驻杜塞尔多夫总领事馆的支持。主办方表示明年还计划在“一带一路”的重要节点城市西安组织德国在华青年参与主题骑行。

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