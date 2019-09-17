中国驻博茨瓦纳大使：中非关系与合作是双向并互利互惠

中国驻博茨瓦纳大使赵彦博在博茨瓦纳大学发表主旨演讲。

人民网讯 当地时间9月12日，中国驻博茨瓦纳大使赵彦博在博茨瓦纳大学发表题为《新时代·中非合作》的主旨演讲，并就中博关系、中非合作、非洲国家债务、中美贸易摩擦等相关问题回答现场媒体提问。

赵彦博大使表示，中非历史合作的典范坦赞铁路，以及中非合作的一些具体举措，充分体现了中非关系与合作中的平等、尊重、互利共赢的本质。中非两方合作中，中国一直强调“授人予渔”,通过技术转移和专业人才培养，致力于让非洲民众自己掌握和管理有关专业技术。中方一直遵循通过共商、共建、共享谋求共同发展的友好合作关系的初心。

赵彦博大使说，今年是新中国成立70周年。70年来，在中国共产党的坚强领导下，中国综合国力显著增强，人民生活明显改善，在这一过程中，中国在治国理政、经济发展、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面积累了丰富经验，值得与发展中国家分享。

他指出，中非合作一直是南南合作的标杆，有力引领和推动了国际对非合作。自2000年10月建立以来，中非合作论坛已举行三次峰会和七次部长级会议，特别是去年9月中非合作论坛北京峰会的成功举办，引起世界广泛关注。无论是西方主要大国还是新兴市场国家都在认真研究和借鉴中非合作的经验和做法。

他强调，中非关系与合作是双向和互利互惠的，中国也从中非合作中受益。长期以来，非洲国家在涉及中国领土和主权等重大和核心利益问题上坚定支持中方立场，在诸多国际事务中也给予中国宝贵支持。中非在基础设施建设、资源能源开发、产业合作、贸易融资等领域合作，也是中国经济和社会发展的重要助力。

明年将迎来中博建交45周年。45年来，中博在经贸、人文等各领域交流合作深入发展，望今后继续为推动中非关系向前发展，共建“紧密”的中非合作共同体作出努力。

博茨瓦纳大学代理校长莫苏皮、人文学院院长切巴内、副院长塞比纳、历史学系主任博拉内、社科学院政治学系主任莫卡瓦、博茨瓦纳前驻华大使乔治、前政府发言人拉姆塞、博茨瓦纳商会主席基宾、博托大学副校长拉姆、博茨瓦纳开放大学副校长杨曼及博茨瓦纳大学在校师生等约200人聆听演讲。

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