中企承建的斯里兰卡莲花电视塔举行竣工庆典

新华社科伦坡9月16日电（记者唐璐）伴随着绚丽的灯光秀和五彩礼花，斯里兰卡首都科伦坡地标建筑莲花电视塔16日晚举行竣工庆典。斯里兰卡总统西里塞纳、议长贾亚苏里亚和中国驻斯里兰卡大使程学源等出席竣工揭牌庆典。

西里塞纳在仪式上发表讲话说，莲花电视塔不仅是科伦坡市内最高建筑，让科伦坡更具旅游魅力，也将成为斯里兰卡的国家标志性建筑。希望莲花电视塔有助于进一步巩固斯中源远流长的经济和文化关系。

程学源表示，真诚祝愿科伦坡莲花电视塔今后成为中斯两国传统友谊的最新象征，成为中斯两国友好务实合作的新里程碑。

科伦坡莲花电视塔是中斯两国在“一带一路”建设中的重要合作项目，由中国进出口银行提供大部分贷款，中国电子进出口有限公司负责承建。塔高350米，是迄今南亚最高的电视塔。投入使用后，莲花电视塔不仅是一座发射信号、提供通信服务的电视塔，还具备餐饮、住宿、购物、观光等功能。

在莲花电视塔竣工庆典上，西里塞纳还出席了斯里兰卡邮政局为庆祝莲花电视塔竣工而举行的首日封发行仪式，并启动莲花电视塔网站。

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