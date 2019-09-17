“您好！欢迎参加‘一带一路’新闻合作联盟短期访学班开班仪式！” 站在走廊上的智能机器人“小盟”伸出手臂，迎接来到人民日报社新媒体大楼的数十名外国媒体编辑记者。在会议室门口，四个智能机器人一字排开，伴随着欢快的乐曲，整齐地跳着迎宾舞蹈。

9月16日上午，以“新时代、新理念、新媒体、新技术”为主题的“一带一路”新闻合作联盟短期访学班开班仪式在北京举行。来自拉美和非洲等地区的记者们一开始就感受到了中国新媒体技术的发展成果。“中国的媒体技术发展日新月异，令人惊讶。”埃塞俄比亚广播公司高级编辑贝哈努·穆萨对记者表示。

媒体合作和人文交流不断深化

“一带一路”倡议源于中国，机会和成果属于世界。6年来，“一带一路”倡议全球瞩目、应者云集，共建“一带一路”在世界范围内播撒合作的种子，收获发展的果实。文明交流互鉴是促进民心相知相通的重要途径。“一带一路”沿线国家积极开展人文领域交流合作，合作内涵更加包容，合作基础更加扎实。

在推进共建“一带一路”进程中，媒体发挥着独特而重要的作用。习近平主席在首届“一带一路”国际合作高峰论坛上提出，中国将打造包括新闻合作联盟在内的后续联络机制及人文合作新平台。根据习近平主席这一重要倡议成立的“一带一路”新闻合作联盟，是深化“一带一路”媒体合作和人文交流的重要举措。2019年4月23日，习近平主席为“一带一路”新闻合作联盟首届理事会议召开发来贺信。来自25个国家的40家主流媒体出席。中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明到会宣读习近平主席贺信并致辞。

首届理事会议审议通过了《“一带一路”新闻合作联盟章程》《“一带一路”新闻合作联盟理事会运行规则》，发表了《“一带一路”新闻合作联盟首届理事会议联合宣言》。会议还重点讨论了《“一带一路”新闻合作联盟2019—2020年工作计划》。根据最新统计，已有来自94个国家的194家媒体成为“一带一路”新闻合作联盟正式成员。

此次短期访学班是“一带一路”新闻合作联盟自成立以来实施的重点项目之一。中宣部副部长蒋建国在致辞中表示，举办这个访学班，就是推动中外媒体对话交流、互学互鉴的积极尝试。根据工作计划，联盟秘书处分批分组邀请共建“一带一路”国家和地区的主流媒体编辑记者来华参访培训，以增进对“一带一路”倡议的共识，推动媒体之间互学互鉴。联盟秘书处首批拟邀请拉美和非洲等地区的40名记者，然而报名之踊跃远超预期。自邀请函发出后，询问访学课程的函件不断。40个名额很快报满，一些媒体还推荐联盟以外的同行加入。最终，共有来自26个国家46家媒体的50人参加。他们有的是主流大报的总编辑、部门主任；有的是著名通讯社的地区主管和名记者。

阿根廷《号角报》国际部主任马塞洛·坎特米在开班仪式上说：“对于拉丁美洲人民来说，中国处在世界的另一端，但是我们不应该将目光局限于这一观察结果。有大量证据表明，中国值得我们探寻之处远不止于此。我们应该去到中国的主要城市，在这个国家内部近距离地去观察它最真实的模样。”为了参加访学班，来中国实地了解“一带一路”建设成就，很多人不辞辛苦，长途跋涉，来自萨尔瓦多《图片新闻报》的记者加布里埃尔·坎波连飞行带转机要35个小时才能抵达北京。

新闻合作联盟建设稳步推进

2013年秋天，习近平主席提出“一带一路”倡议。面向未来，要聚焦重点、精雕细琢，共同绘制好精谨细腻的“工笔画”，推动共建“一带一路”沿着高质量发展方向不断前进。

本次访学项目的主题是“新时代、新理念、新媒体、新技术”。开班仪式上除了智能机器人外，还运用了虚拟主播、AI同传等技术。新媒体、新技术手段的应用新颖有趣，亮人眼目，让见多识广的“老记们”很快忘掉了旅途劳累，聚精会神地投入到媒体交流中。

由国务院新闻办公室主办、“一带一路”新闻合作联盟秘书处（人民日报社对外交流合作部）和中国传媒大学共同承办的此次短期访学班，日程安排紧凑，学习内容丰富。半个月的访学中，既有讲座授课、媒体参访，也有交流探讨、实地调研。中国知名学者和国际问题专家将就中国经济社会发展、新中国成立70周年以来各领域成就等进行介绍；访学班将赴人民日报社、新华社等中央媒体单位亲身感受和深入了解中国新媒体和人工智能的蓬勃发展；随后全体学员还将分赴陕西、浙江、贵州、广东等地实地采访调研，亲身体验中国在脱贫攻坚、生态文明、大数据产业、城市规划、自主知识产权等方面取得的丰硕成果。

此次访学的主题还将体现在最终成果上。根据安排，在访学过程中策划并制作的融媒体作品，将在访学结束后进行成果展示。优秀融媒体作品将在“一带一路”新闻合作联盟网站、新闻信息移动端聚合分发平台等公共平台宣传推广。

“对于非洲媒体来说，通过高科技和数字化手段来更好地讲述非洲故事，是我们的优先工作之一。因此，这些内容在未来两周是我们交流与合作的重点领域。”南非《先驱报》兼《周末邮报》总编辑恩瓦比萨·马昆加在开班仪式上表示，她相信“一带一路”新闻合作联盟在媒体培训方面可以发挥重要作用。

中国传媒大学校长廖祥忠在致辞时预祝“一带一路”新闻合作联盟短期访学班圆满成功，希望访学班能“为在国际舞台上客观真实介绍中国、传播中国积累素材、激发灵感”。

毛里求斯国家电视台高级编辑蒂埃里·拉马索米对访学班充满期待，他说：“10多天的访学行程可以让我们更多了解中国的政治、经济和文化等领域的发展，更深入探究‘一带一路’的成功奥秘。这是我们媒体非常需要的。”

蓝白相间的新闻合作联盟短期访学项目旗帜上方，是“一带一路”新闻合作联盟的英文缩写“BRNN”四个字母，颜色渐变的丝带代表着“一带一路”，流线型设计象征着连接与沟通。

学员们纷纷表示，“一带一路”新闻合作联盟为参与国家和民众提供了平等对话、相互启迪的舞台。沿线各国主流媒体将进一步拓展合作领域，创新合作方式，丰富合作内容，把联盟合力打造成资讯共享平台、交流合作平台、媒体传播平台。

《 人民日报 》（ 2019年09月17日 03 版）

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