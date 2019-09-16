王毅将出席第74届联合国大会一般性辩论和相关高级别会议

新华社北京9月16日电 外交部发言人华春莹16日宣布：第74届联合国大会将于9月17日在纽约联合国总部开幕，并于24日起举行一般性辩论，其间还将举行联合国气候行动峰会、可持续发展目标峰会等高级别会议。国务委员兼外交部长王毅将率团出席本届联大一般性辩论，并作为习近平主席特别代表出席联合国气候行动峰会和可持续发展目标峰会。届时还将举行一系列多、双边活动。王毅将全面介绍新中国70年走过的道路和取得的成就，阐述中国外交政策及对当前国际形势、重大国际和地区问题的基本主张，表明中国对多边主义和联合国的坚定支持，推动中国同世界各国及国际组织的交流与合作。
【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻 从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】