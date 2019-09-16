王毅将出席第74届联合国大会一般性辩论和相关高级别会议

新华社北京9月16日电 外交部发言人华春莹16日宣布：第74届联合国大会将于9月17日在纽约联合国总部开幕，并于24日起举行一般性辩论，其间还将举行联合国气候行动峰会、可持续发展目标峰会等高级别会议。国务委员兼外交部长王毅将率团出席本届联大一般性辩论，并作为习近平主席特别代表出席联合国气候行动峰会和可持续发展目标峰会。届时还将举行一系列多、双边活动。王毅将全面介绍新中国70年走过的道路和取得的成就，阐述中国外交政策及对当前国际形势、重大国际和地区问题的基本主张，表明中国对多边主义和联合国的坚定支持，推动中国同世界各国及国际组织的交流与合作。

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