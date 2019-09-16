斯诺登望法国提供庇护 法司法部长回应：支持

中新网9月16日电 据俄罗斯卫星网报道，此前有报道称，美国情报部门前雇员爱德华·斯诺登在2013年曾向法国提出庇护申请，当前希望法国现任总统马克龙提供庇护。对此，法国司法部长贝卢贝表示，支持向斯诺登提供庇护。

报道称，当问及是否愿意在法国境内向斯诺登提供庇护时，贝卢贝简短地回答说，“是的，很好，我支持。”

贝卢贝在回答另一个问题时补充说，“我认为，法国应当在移民问题上坚持强有力的原则，必须接受提出避难申请的人。”

贝卢贝强调，根据法国的现行宪法，“任何因维护自由而受到迫害的人，都有权在共和国境内获得庇护。”

据报道，2013年6月，斯诺登向美国《华盛顿邮报》和英国《卫报》，提供了一系列有关美英特工部门进行互联网监视跟踪计划的机密材料，引发“棱镜门”事件。美国政府随后宣布通缉斯诺登，并以间谍罪等3项重罪对其进行起诉。

2013年8月，斯诺登获俄罗斯“临时避难”许可。2014年8月，斯诺登获得为期3年的俄罗斯居留许可；2017年1月，斯诺登的居留许可被延长至2020年。

(责编：刘叶婷、贾文婷)