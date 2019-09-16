刚果（金）拘押前卫生部长

刚果（金）警方14日说，在对埃博拉疫情应对资金使用情况的调查中，拘押了前卫生部长奥利·伊伦加。

伊伦加今年7月辞职，声称他就疫情应对与总统费利克斯·齐塞克迪等人合作不力。警方在14日发布的声明中说，不足一个月前，伊伦加因涉嫌违规操作埃博拉防疫资金的轻罪罪名遭逮捕，而后获释。不过，伊伦加企图前往邻国刚果（布），当局因而决定将他拘押，以确保相应法律程序得以执行。

伊伦加的律师坚称当事人清白，同时否认伊伦加有意出逃。

刚果（金）卫生部发布的最新数据显示，本轮埃博拉疫情自去年8月暴发以来，刚果（金）发现超过3000个病例，其中死亡病例近2000个。

去年8月，刚果（金）暴发新一轮埃博拉疫情。世界卫生组织7月宣布，这轮疫情构成“国际关切的突发公共卫生事件”。刚果（金）及其邻国已对超过20万人接种疫苗。（陈立希）【新华社微特稿】

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