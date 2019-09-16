联合国秘书长谴责针对沙特石油设施的袭击

新华社联合国9月15日电（记者徐晓蕾）联合国秘书长发言人迪雅里克15日说，秘书长古特雷斯谴责针对沙特阿拉伯石油设施发动的袭击。

迪雅里克说，古特雷斯对也门胡塞武装宣称实施的、针对沙特国家石油公司（阿美石油公司）设施的袭击予以谴责，呼吁各方采取最大限度的克制，防止紧张局势升级，并遵守国际人道主义法。

沙特内政部14日发表声明说，数架无人机当天凌晨袭击了阿美石油公司的两处石油设施并引发火灾。沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼15日表示，无人机袭击致使沙特原油供应每日减少570万桶，约占沙特石油日产量的50%。

也门胡塞武装一名发言人14日说，胡塞武装当天出动10架无人机袭击了阿美石油公司在布盖格和胡赖斯的设施。

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