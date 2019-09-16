出境游可别坐错地方（旅游漫笔）

实行“禁坐令”后的西班牙台阶。

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近日，某明星与妻子到意大利罗马旅行，并在社交媒体晒出坐在西班牙台阶上的照片。这张普通的景点纪念照，却被细心的网友指出违规，并引起批评。原来，从今年8月起，罗马市已禁止游客在西班牙台阶上坐着休息，违者将被罚款。面对网络舆论，这对夫妻迅速在社交媒体上致歉，并提醒大家在出境旅游时要注意并遵守当地新规。

因电影《罗马假日》而风靡世界的西班牙广场，是人们去意大利罗马旅游的热门景点。与广场相连的西班牙台阶修建于1723年至1725年，这里曾经坐着从世界各地慕名而来的游客，天长日久，古老的台阶已不堪重负。为了保护西班牙广场的古迹台阶，罗马市今年通过新规，禁止游客在这些历史遗迹上歇脚、进食，包括台阶下的喷泉。这一“禁坐令”规定，坐在台阶上将被罚250欧元，如果还有丢垃圾或损坏台阶的行为，罚款额将上升到400欧元。规定生效的当天，执勤人员开始在西班牙广场提醒坐在台阶上的游客。现在，已很少有人坐在这古老的台阶上了。除了罗马，威尼斯也出台了一系列保护当地历史建筑的禁令，旅游拍照出镜率最高的圣马可广场和里亚托桥都是“禁坐”的。

现如今，人们对于旅游文明行为的关注度越来越高，不论是公众人物还是普通百姓，旅游过程中，稍有不雅之举，都可能受到全网关注和批评。这张旅游景点照引发的热议体现了公众文明意识和监督意识的提高，同时，也提醒我们，出境游前务必仔细了解当地的法律法规。

文明举止不容轻视，哪怕只是一个小小的细节。此前就有媒体报道，有游客从泰国甲米、普吉岛等地携带珊瑚、贝壳等海洋保护动物标本上飞机；还有游客在马拉西亚的清真寺门口身着暴露衣物跳性感舞蹈；这些都是由于不清楚或不尊重当地法律法规和风俗习惯而造成的不文明现象。随着“十一”黄金周临近，又将迎来出境游高峰，我们在这里也提醒大家，提前做好旅游攻略，了解当地法律法规和习俗，做一个文明的出游人。

(责编：马昌、曹昆)