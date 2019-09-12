美参议院通过"维吾尔人权政策法案" 中方回应

人民网北京9月12日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹12日说，中方对美国会参议院通过有关涉疆法案表示坚决反对，敦促美方停止借涉疆问题干涉中国内政，停止推动有关议案成法，以免损害中美关系大局。

以下为9月12日外交部发言人华春莹答记者问全文。

问：据报道，澳大利亚前总理阿博特接受媒体采访时称，英国政府应禁止中国电信企业参与其5G网络建设，“五眼联盟”就此采取一致立场非常重要。澳大利亚网络事务大使费金日前也公开向印度方面表示，允许华为等“高风险供应商”参与5G网络建设存在风险。中方对此有何评论？

答：一段时间以来，澳大利亚政府滥用国家安全理由，在拿不出任何证据的情况下带头禁止中国企业参与澳第五代通信网络建设，是赤裸裸地针对中国企业的歧视性做法。澳方还对别国的5G网络建设指手画脚，试图游说、煽动其他国家仿效错误做法。这种行为违反基本的市场精神和国际规则，既不光彩、也不道德。中方对此坚决反对。我们奉劝澳方一些人摆正位置，不要一味顽固坚持错误立场，不要自以为是地执意做损人不利己的事。

问：据了解，美国官员已警告所罗门群岛政府，不要迫于中国压力和中国建交。中方对此有何评价？中方是否认为美方企图破坏一个中国原则？

答：众所周知，世界上只有一个中国。坚持一个中国原则是符合国际大义、顺应时代潮流的正确选择，也是世界上178个国家已经作出的选择，是国际社会人心所向、大势所趋。中方愿在和平共处五项原则基础上同所有国家发展友好合作关系。

中方一贯主张国与国之间发展关系应秉持相互尊重、平等互利、互不干涉内政的基本原则。我们反对美方蛮横干涉别国内政的做法，这种行径不可理喻，也不可接受。

问：据报道，美国会参议院9月11日晚审议通过“维吾尔人权政策法案”，呼吁美政府就涉疆问题加大对华施压力度。中方对此有何评论？

答：中方对美国会参议院通过有关法案表示坚决反对。这一法案无视客观事实，对新疆的人权状况和中国政府治疆政策进行歪曲抹黑和无端指责，粗暴干涉中国内政，只会引起中国人民更强烈的愤慨。我们敦促美方尊重客观事实，恢复理性，摒弃冷战思维，停止借涉疆问题干涉中国内政，停止推动有关议案成法，以免损害中美关系大局。

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