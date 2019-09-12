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杜家毫：创新开放的湖南有无数惊喜待发现

2019年09月12日17:56  来源：人民网-国际频道
 

湖南省委书记杜家毫发表讲话。贾文婷 摄

人民网北京9月12日电 9月12日，主题为“新时代的中国：创新湖南，融入世界”的外交部湖南全球推介活动举行。湖南省委书记杜家毫进行讲话。

讲话全文如下：

尊敬的王毅国务委员兼外交部长、齐玉书记，尊敬的各国驻华使节、驻华机构代表、媒体朋友、女士们、先生们、朋友们：下午好！

很高兴与各位相聚在外交部蓝厅。蓝色是大海和天空的颜色，让我们不由想起宽阔的海洋、蔚蓝的天空。希望通过这次蓝厅相会，把我们的合作发展带向海阔天空的美好未来。首先，衷心感谢外交部的大力支持，感谢各位外交官和朋友们的热情光临！

湖南是中华人民共和国缔造者毛泽东主席的家乡，历史文化悠久、物产资源丰富、自然风光秀美。在这片21.18万平方公里的神奇土地上，生活着7300多万勤劳的中国人民。新中国成立70年来，湖南和全国一样，取得了令人自豪的发展成就，生产总值从1949年的17.7亿元跃升到2018年的3.64万亿元、居全国第8位，人均生产总值从不到10美元增加到8000美元。近年来，习近平主席对建设好毛主席家乡非常关心，先后3次到湖南视察，在湘西十八洞村首次提出精准扶贫方略，期望湖南“发挥作为中国东部沿海地区和中西部地区过渡带、长江开放经济带和沿海开放经济带结合部的区位优势”“推动经济社会及早转入创新驱动发展轨道上来”。按照习近平主席要求，我们提出实施创新引领开放崛起战略，让创新和开放如车之双轮、鸟之双翼驱动湖南经济社会发展。今天推介活动的主题“新时代的中国：创新湖南，融入世界”，正是源自于此。

创新开放是流淌在湖南人血脉里的精神特质，“心忧天下、敢为人先”，说的是历史上湖南的创新气质；毛泽东主席写下过“敢教日月换新天”的诗句，是湖南敢闯敢试、敢于创新的真实写照。讲到开放，湖南与“一带一路”沿线国家和地区有着悠久的历史渊源，一直是国际交流合作的积极参与者。习近平主席曾在首届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式主旨演讲中讲到一个故事：古代中国人出海远航，闯荡出了连接东西方的海上丝绸之路，在印度尼西亚发现的千年沉船“黑石号”等，见证了这段历史。其实，1000多年前的这艘“黑石号”沉船，运载的陶器大多产自湖南长沙的铜官窑。

伴随湖南经济加速转向高质量发展阶段，创新开放正澎湃在这一壮阔的时代大潮中。这些年来，我们坚持以科技创新为重点，推进各领域全面创新，积极推进创新型省份建设，加快构建创新型经济新体系，涌现了超级计算机、超级杂交稻等一批世界先进科技成果。2018年全省高新技术产业增加值占GDP比重接近25％，在去年召开的全国科技大会上，湖南获得27项国家科技大奖、数量占全国的1/10。我们积极融入世界，推动更高水平对外开放，实施对接500强提升产业链等行动，建设市场化、法治化、国际化的营商环境，与200多个国家和地区建立了贸易关系，173家世界500强企业在湖南有投资或项目；1500多家湖南企业走向世界，杂交水稻、工程机械、轨道交通“走出去”受到世界各国人民的欢迎。今年早些时候，我们成功举办了两场国际性盛会，其中2019长沙国际工程机械展吸引1152家中外工程机械企业参展，首届中非经贸博览会吸引53个非洲国家及10多个国际组织和机构参会。

女士们、先生们、朋友们！创新开放的湖南，不仅是一块发展热土、兴业福地，还有无数惊喜等待您来发现。在湖南，您可以探寻3000年前中国古代南方青铜文明兴盛的奥秘，可以一睹2000年不朽的“东方睡美人”辛追夫人神采；在湖南，您可以到千年学府岳麓书院徜徉漫步，可以登临南岳衡山、走近凤凰古城、置身伟人故里触摸历史人文的厚重；在湖南，您可以到张家界实地感受好莱坞大片《阿凡达》中哈利路亚山实景，可以泛舟洞庭湖和湘江欣赏白鹭翱翔、江豚腾跃的生态画卷；在湖南，您可以到精准扶贫首倡地十八洞村感受中国脱贫致富的“山乡巨变”，可以到岳麓山大学科技城、马栏山视频文创园等产业项目建设一线感受湖南发展的勃勃生机……我们热忱期待各国把更多目光投向湖南，期待更多国际朋友来湖南观光、发展。创新开放的湖南一定让您不虚此行！谢谢大家！

(责编：刘叶婷、杨牧)
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