王毅出席外交部湖南全球推介活动并致辞

国务委员兼外交部长王毅出席推介活动并致辞。贾文婷 摄

人民网北京9月12日电 9月12日，主题为“新时代的中国：创新湖南，融入世界”的外交部湖南全球推介活动举行。国务委员兼外交部长王毅出席活动并致辞。

致辞全文如下：

各位使节、各位嘉宾、各位朋友：下午好！

很高兴和大家再次相聚在蓝厅。首先，我要向杜家毫书记、许达哲省长以及各位新老朋友的到来表示热烈的欢迎！

今天的推介活动具有特殊的意义。因为再过18天我们就将迎来中华人民共和国成立70周年。湖南作为中国的重要省份，在中华民族波澜壮阔的发展进程当中始终占有独特的地位。

湖南是中国革命的摇篮，从这片红色的土地，走出了新中国的主要缔造者毛泽东同志，以及三位开国的元帅、六位开国的大将等一大批为国为民的革命家。在艰苦卓绝的抗日战场，30多万三湘儿女壮烈牺牲，其中有名有姓的烈士就将近12万人，他们用自己的宝贵生命为新中国的建立和民族的解放立下了不朽功勋。

湖南是改革开放的缩影。几十年来，湖南实施创新引领开放崛起战略，努力打造内陆开放新高地。目前，湖南的经济总量已经是改革开放之初的近40倍，平均每6个小时创造的生产总值就相当于1949年时湖南全年的经济总量。磁浮列车、北斗卫星等一系列世界级先进科技成果成为湖南的新名片。湖南积极对接共建“一带一路”，中欧班列四通八达，中非经贸博览会永久落户，迎来新一轮对外开放的重要机遇。

湖南是脱贫发展的典范。2013年，习近平总书记在湖南湘西十八洞村首次提出“精准扶贫”重要理念。湖南减贫事业从此步入“快车道”，人民生活水平得到显著提高。此外，袁隆平院士长期在湖南进行超级杂交水稻的培育，这项科技成就不仅造福了中国人民，也为全球减贫和可持续发展作出了重要贡献。迄今，我们已为80多个发展中国家培训14000多名相关技术人才，每年增产的水稻可多养活8000万人口。

各位使节，各位朋友：70年前，毛泽东主席在天安门城楼用浓郁的湖南乡音向全世界庄严宣告：“中华人民共和国中央人民政府成立了”“中国人民从此站起来了”。这个声音至今震撼着每一个中国人的心灵，激励着中华民族为实现复兴艰苦奋斗、自强不息。在中国共产党的坚强领导下，中国用几十年时间走完了发达国家几百年走过的历程，创造了世界历史上前所未有的发展奇迹。

70年的成就证明，中国选择的道路是正确的。这条道路就是中国共产党领导下的中国特色社会主义道路。不管前面还有多少艰难险阻，中国人民都将坚定不移地沿着这条道路走下去。任何外部干扰、遏制都不可能动摇我们的信心和勇气，更不可能阻挡中华民族伟大复兴的历史趋势。

70年的成就证明，中国的发展是世界的机遇。长期以来，中国对全球经济增长的贡献率一直高达30％以上，位居世界首位。同时，中国在国际舞台上始终坚持和平发展、互利共赢，坚持维护既有国际秩序和国际体系，坚持推进全球化和贸易自由化，致力于在相互尊重和平等互利基础上与各国共同发展。

当前，我们的世界正处于百年未有之大变局，各种全球性挑战日益增多，单边主义、保护主义以及强权政治重新抬头，严重威胁着世界的稳定与发展。新形势下，任何国家都不能独善其身，各国比以往任何时候都需要加强沟通、协调。尊重彼此发展道路，做大互利合作蛋糕，维护国际公平正义，坚定捍卫多边主义，持续推进国际关系民主化。中国愿意为此作出应有的积极贡献。

各位使节：明天就是中国的中秋佳节，这个节日象征着团圆和美满。在这里，我要向在座的各位致以衷心的祝福。希望大家利用今天的机会，品味中秋，亲近湖南，感受新时代的中国！

谢谢大家！

(责编：刘叶婷、杨牧)