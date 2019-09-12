跨国公司领导人青岛峰会官方网站正式上线

中国报道讯 近日，跨国公司领导人青岛峰会官方网站（http://www.mncsummit.org.cn/）正式上线。网站由山东省商务厅主办，中国外文局中国报道杂志社承办。

峰会官方网站以中、英文两个语言版本呈现，设有新闻中心、峰会议程、参会嘉宾、注册报名等栏目，为受众提供及时、权威、准确的峰会信息服务。峰会官方微博、微信、推特、脸书帐号同步开通。

据了解，首届跨国公司领导人青岛峰会将于10月19日至20日在青岛举行。峰会由中华人民共和国商务部、山东省人民政府主办，商务部国际贸易经济合作研究院、山东省商务厅、青岛市人民政府承办。

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