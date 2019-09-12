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“我从《论语》读懂中国发展智慧”——国际人士谈新中国成立70年成就

2019年09月12日16:04  来源：新华网
 

　　新华社北京9月12日电（记者成欣、朱超、郭童）对于新阿塞拜疆党政治委员会成员拉扎布里来说，记载孔子及其弟子言行的《论语》，是他最喜爱的中国书籍。

　　43年前，29岁的拉扎布里第一次接触到《论语》，“仁义礼智信”5个字便深深印刻在他的脑海里。从此，这本书成为他的常备书籍，现在仍时不时拿出翻阅，抄录经典语句。“每当出差坐飞机时，我都会带着这本书。”

　　拉扎布里目前担任阿塞拜疆国民议会社会政策委员会主席。他此次率新阿塞拜疆党干部考察团访华。在接受新华社记者采访时，拉扎布里从他喜爱的这本书谈起，解读新中国成立70年成就的哲学密码。

　　“我可是个《论语》迷，这里面蕴含着治国理政的大智慧。”拉扎布里说，中国共产党的一些重要执政理念，源于中国优秀传统文化。“阿塞拜疆需要向中国‘取经’，特别需要汲取共产党执政背后的思想和智慧。”

　　已六次访华的拉扎布里感受到，人民至上是共产党执政的精髓。提高人民生活水平、改善空气质量、降低贫困率、增加就业机会等，都是共产党为人民谋福祉的切实举措。“这些为世界提供了治国理政的中国经验。”

　　拉扎布里说，70年来中国创造了一个又一个奇迹。很多国家感兴趣于中国的成功秘诀，希望得到关于“中国共产党为什么能”“中国特色社会主义制度为什么行”的解答。但在他看来，关键还在于中国“一步步做好自己的事”。

　　“中国的发展不是天上掉下来的，而是通过稳步推进的改革发展来的。”拉扎布里说，“中国的崛起不是靠别人，而是靠自己。”

　　2015年中阿两国签署了关于共同推进丝绸之路经济带建设的谅解备忘录。拉扎布里表示，“一带一路”倡议作为古丝绸之路的当代延续，是实现共同繁荣的中国方案。“这与几千年前孔子‘和为贵’的理念不谋而合。”

　　拉扎布里说，中国的发展不是一家的发展，而是始终践行“义”的理念，不以国家大小、强弱论亲疏，中国对他国的援助都是不附加任何政治条件的。

　　这一观点得到了柬埔寨人民党中央委员、中央宣教委员会主席、参议院主席顾问达顺义的认同。“在‘一带一路’建设下，柬方也得到中方许多援助。”

　　达顺义表示，柬埔寨的西哈努克港经济特区，是中国首批境外经济贸易合作区之一，是柬埔寨经济特区的榜样。目前，160多家入园企业为当地创造了2万多个就业岗位，不仅给柬埔寨带来了中国的项目、资金、技术，还带来了中国的经济发展理念和经验。

　　“中国连续多年是柬埔寨第一大贸易伙伴、第一大投资来源国，中国政府和中国企业帮助柬埔寨修建了超过3000公里的公路，架设了大型跨河大桥，提升了柬埔寨基础设施水平，促进了当地经济社会发展。”达顺义说。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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