栗战书会见哈萨克斯坦总统托卡耶夫

新华社北京9月12日电（记者潘洁）全国人大常委会委员长栗战书12日在人民大会堂会见哈萨克斯坦总统托卡耶夫。

栗战书表示，昨天习近平主席同总统先生举行会谈，宣布发展中哈永久全面战略伙伴关系，为中哈关系明确了新的历史定位。中国全国人大愿与哈议会一道，认真落实两国元首重要共识，围绕政治互信、发展战略对接、政策连续性、安全合作、人文交流等积极发挥作用，密切立法机构之间各层次友好往来，为两国合作创造良好的法律环境。

托卡耶夫表示，哈方为70年来中国取得巨大建设成就感到由衷高兴。立法合作是哈中永久全面战略伙伴关系的重要组成部分。哈方支持两国深化立法机构合作和各领域交流。

万鄂湘参加会见。

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