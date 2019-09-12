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巴西登革热病例数和死亡人数均数倍增长

2019年09月12日14:18  来源：新华网
 

　　新华社圣保罗9月11日电（记者宫若涵）巴西卫生部11日公布的统计数据显示，截至8月24日，巴西今年已报告登革热病例数是2018年同期的7倍，疫情导致至少591人死亡，人数约为去年同期的4倍。

　　据统计，截至8月24日，巴西今年已报告登革热病例143.9万例，而去年同期，这一数字为20.6万例。今年疫情最严重的是东南部地区，超过六成病例出现在米纳斯吉拉斯州和圣保罗州。

　　巴西卫生部表示，今年登革热病例数大幅增加系一系列因素综合作用所致，如高温、降水增多、主要流行的病毒血清型改变等。

　　登革热是由登革病毒引起、经蚊媒传播的急性传染病，主要在热带和亚热带地区流行，典型症状包括持续发热、头痛、肌肉痛、关节痛等，严重时可致死亡。

　　自1998年有记录以来，巴西出现最严重的登革热疫情是在2015年。当年共有170万人感染，致死人数达到986人。

　　此外，今年巴西基孔肯雅热病例数也较去年同期增长了44%，该病同样经蚊媒传播。截至8月24日，巴西已报告基孔肯雅热病例11万余例，致死至少57人。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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