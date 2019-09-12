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多国外交官和专家对何超琼在联合国人权会议上的发言予以积极回应

2019年09月12日13:42  来源：新华网
 

　　新华社日内瓦9月11日电（记者聂晓阳 陈俊侠）中国香港各界妇女联合协进会主席何超琼11日在联合国人权理事会第42次会议上发言，谴责近期发生在香港的暴力违法行为。对此，多国外交官和专家予以积极回应。他们表示，任何示威活动都应该合法，任何人在行使自己权利的时候都不能侵犯他人的合法权利。

　　巴基斯坦外交部长库雷希对新华社记者表示，任何人都应该遵守法律，维护基本的社会秩序，而不是以破坏和平、稳定和投资环境为代价，侵犯普通民众享有正常生活的权利。

　　缅甸常驻日内瓦代表觉莫吞大使对新华社记者说，在任何地方，暴力行为都必须受到谴责。香港是中国的一部分，发生在香港的事情是中国的内部事务，国际社会应尊重联合国宪章，不能搞双重标准，不能对别国内政进行干涉。

　　委内瑞拉常驻日内瓦代表巴莱罗大使表示，委内瑞拉对最近发生在香港的暴力行为表示反对，这种行为受到外部势力的鼓动，意图通过不断升级的暴力示威行动，威胁普通市民正常生活秩序和人身财产安全，以达到不可告人的目的。

　　老挝常驻日内瓦副代表西萨卡在接受新华社记者采访时表示，通过香港妇女代表的发言，国际社会更清楚地了解了香港发生的真实情况。他说，暴力行为对香港的安全和经济等造成重破坏，受影响最大的是香港普通民众。

　　正在日内瓦出席有关会议的中国人权研究会理事、中南大学人权研究中心执行主任毛俊响表示，近期香港暴力示威者的行为早已超越了和平示威的范畴，严重破坏社会秩序，将香港推到危险边缘。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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