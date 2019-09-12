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西方国家侵犯人权行为在人权理事会受到多方批评

2019年09月12日09:10  来源：新华网
 

　　新华社日内瓦9月11日电 9月10日至11日，联合国人权理事会第42次会议就人权高专报告举行一般性辩论，不少非政府组织批评西方国家侵犯人权行为。

　　世界和平理事会表示，美国对委内瑞拉等拉美国家的干涉违反《联合国宪章》，侵犯自决权和国家主权。美国政府资助雇佣兵支持委反对派的做法也广受质疑。

　　青年人研究中心谴责美国对委内瑞拉采取经济制裁、冻结委政府在美资产、限制委石油出口等单边强制措施，指出其在委煽动政变的做法使委人民陷入贫困、国家陷入动荡。

　　国际调停会谴责一些西方国家将移民儿童隔离在铁笼里、强迫移民家庭分离、拒绝移民船靠岸、将移民强制遣返战乱地区等侵犯移民权利的行为，呼吁欧洲国家允许移民船只靠岸，并在地中海搜救遇困移民行动中加强协调。

　　北京致诚农民工法律援助与研究中心表示，美国政府给全球人权事业带来巨大灾难，美移民政策导致几千名儿童被与父母分开关押，美退出伊朗核协议使人类社会再次面临现实的战争风险，直接损害全人类权益，摧毁二战以来几代人为之奋斗的人权基石。人权理事会和国际社会不应对此保持沉默。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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