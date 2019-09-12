李克强分别会见哈萨克斯坦总统托卡耶夫和日本经济界代表团

本报北京9月11日电 （记者王迪）国务院总理李克强11日下午在钓鱼台国宾馆会见来华进行国事访问的哈萨克斯坦总统托卡耶夫。

李克强表示，哈萨克斯坦是中国的友好邻邦和全面战略伙伴。两国政治互信牢固，务实合作成果丰硕，人民友谊源远流长。习近平主席同总统先生举行会谈，共同规划两国关系未来发展。中方愿将“一带一路”倡议同哈方发展战略更好对接，共商共建共享，深化全方位合作，共同维护地区和平稳定，更好造福两国人民。

李克强指出，中哈合作具有互信基础、毗邻优势、巨大潜力和广阔前景。中方愿同哈方拓展能源、产能、核电、金融、科技等领域合作，用好跨境电商平台，扩大双边贸易规模，共享发展机遇，实现互利共赢。

托卡耶夫祝贺新中国成立70周年。他表示，中国是哈萨克斯坦重要战略伙伴，哈方对哈中关系现状十分满意，愿积极参与共建“一带一路”，深化各领域合作，扩大哈对华产品出口，密切两国青年、旅游等人文交流，推动两国关系持续健康稳定发展。欢迎中国企业赴哈投资兴业。

何立峰参加会见。

本报北京9月11日电 （记者王迪）国务院总理李克强11日下午在钓鱼台国宾馆会见日中经济协会会长宗冈正二、日本商工会议所会长三村明夫、日本经济团体联合会审议员会议长古贺信行率领的日本经济界代表团并同他们座谈交流。日本主要企业负责人200余人出席。

李克强表示，经过双方共同努力，中日关系去年以来重回正常轨道，两国经贸合作稳步推进，日本对华投资实现两位数增长，双方合作前景广阔。在中日关系遇到困难的时候，日本经济界为维护两国关系健康稳定发展、推动深化务实合作作出了重要努力和贡献。当前世界经济不确定不稳定因素增多，面临新的下行压力，中日两国作为世界主要经济体，发挥互补优势，携手加强合作，不仅有利于两国，也有利于地区乃至全球经济企稳向好，有利于世界的繁荣与稳定。

李克强指出，经济全球化不可逆转，经贸往来不应被国家边界阻挡，推动全球化健康发展是人类文明进步之路。中国始终坚定维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，推进贸易投资自由化便利化。中国坚定不移推动全方位对外开放，开放的领域会更多，开放的程度会更深，致力于打造市场化、法治化、国际化的营商环境。欢迎日本经济界把握机遇，更加积极扩大对华投资，拓展合作领域，推动两国经贸合作取得更多成果。

日本经济界三团体负责人祝贺新中国成立70周年。他们表示，去年以来，日中关系取得积极进展，双方高层交往密切，有力促进了两国经贸合作。日本经济界坚定支持自由贸易，期待中美双方通过谈判妥善解决贸易争端。日本经济界积极评价中国推进贸易投资自由化便利化、扩大市场准入、改善营商环境所作努力，愿加强双方在科技创新、气候变化、应对老龄化、健康护理以及第三方市场等领域合作，期待年内结束谈判缔结“区域全面经济伙伴关系协定”，为区域和全球经济发展注入新的动力。

《 人民日报 》（ 2019年09月12日 03 版）

(责编：刘叶婷、杨牧)