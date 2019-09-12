习近平同哈萨克斯坦总统托卡耶夫会谈

九月十一日，国家主席习近平在北京人民大会堂同哈萨克斯坦总统托卡耶夫举行会谈。这是会谈前，习近平在人民大会堂东门外广场为托卡耶夫举行欢迎仪式。

新华社记者 黄敬文摄

本报北京9月11日电 （记者赵成）国家主席习近平11日在人民大会堂同哈萨克斯坦总统托卡耶夫举行会谈。两国元首一致决定，双方将本着同舟共济、合作共赢的精神，发展中哈永久全面战略伙伴关系。

习近平说，再过十几天，我们将隆重庆祝中华人民共和国成立70周年。70年来，中国共产党带领中国人民取得举世瞩目的伟大成就，正朝着实现中华民族伟大复兴的目标迈进。这一进程从来都不会一帆风顺，但无论外部形势如何变化，中国都将坚定不移、心无旁骛地做好自己的事，全面深化改革，扩大对外开放，推动实现更高质量发展。我们完全有能力应对好各种风险挑战，任何艰难险阻都阻挡不了我们前进的步伐。一个稳定、开放、繁荣的中国将始终是世界未来发展的机遇。

习近平指出，中哈关系是睦邻友好的典范。中方愿同哈方深化全方位合作，落实好共建丝绸之路经济带同“光明之路”新经济政策对接，加强互联互通，畅通中哈陆海联运大通道，推动经贸合作提质升级，扎实推进产能合作，扩大科技创新合作，密切人文交流和地方交往。中哈要旗帜鲜明维护多边主义和开放型世界经济，为推动构建更加公平公正合理的全球治理体系作出积极贡献。要推动上海合作组织在地区和国际事务中发挥更大积极作用，积极践行共同、综合、合作、可持续的新安全观，加大安全合作，合力打击“三股势力”，携手应对挑战。

托卡耶夫热烈祝贺中华人民共和国成立70周年。托卡耶夫表示，新中国走过了不平凡的历程，取得了辉煌的发展成就，不仅造福了中国人民，也为促进世界发展和人类进步作出了重大贡献。中国改革开放给哈萨克斯坦等各国带来机遇。哈方坚定支持中国政府和人民维护国家主权、安全、发展利益。哈方愿同中方以建立永久全面战略伙伴关系为契机，推动哈中关系进一步发展。哈方很荣幸6年前您在哈萨克斯坦提出共建“丝绸之路经济带”的伟大倡议，这对地区乃至世界未来发展都具有重要意义。哈方期待同中方密切高层往来，在“一带一路”框架下加强经贸、基础设施、能源、5G、科技、人文等领域务实合作。双方应密切在上海合作组织和亚信框架内沟通协作，打击“三股势力”，维护地区安全，反对外来干涉。

会谈后，习近平同托卡耶夫共同签署了《中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国联合声明》。两国元首还见证了多项双边合作协议的签署。

会谈前，习近平在人民大会堂东门外广场为托卡耶夫举行欢迎仪式。杨洁篪、沈跃跃、王毅、夏宝龙、何立峰等参加。

《 人民日报 》（ 2019年09月12日 01 版）

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