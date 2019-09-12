卢森堡大公亨利会见杨传堂

新华社卢森堡9月11日电 （记者潘革平）9月9日，卢森堡大公亨利会见由杨传堂副主席率领的全国政协代表团。
杨传堂向亨利转达了习近平主席的亲切问候和良好祝愿。他说，卢森堡是中国在欧盟最好的合作伙伴之一，中卢两国长期友好，双方超越政治制度、文化历史和发展差异，平等相待，求同存异，为大小国家间和睦相处和友好合作树立了榜样。中方高度重视卢森堡在欧盟内的特殊影响，期待卢森堡王室继续为推动中卢、中欧关系全面发展发挥积极作用。
亨利请杨传堂转达对习近平主席的诚挚问候和良好祝愿。他对新中国成立70周年表示祝贺，也祝贺人民政协70周年华诞，愿意继续推进中卢全方位务实合作，更好造福两国人民。
杨传堂还分别与卢森堡国民议会议长埃特让、首相贝泰尔等会见会谈。
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