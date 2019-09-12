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哈萨克斯坦总统托卡耶夫会见杨洁篪

2019年09月12日05:27  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京9月11日电  （记者吴嘉林）正在北京进行国事访问的哈萨克斯坦总统托卡耶夫11日会见中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。

　　托卡耶夫感谢中方对哈经济社会发展提供的支持，并表示，哈高度重视发展对华关系，愿同中方深化农业、工业、高新技术、人文交流等领域合作，丰富哈中全面战略伙伴关系内涵。

　　杨洁篪表示，中哈全面战略伙伴关系一直高水平运行，拥有广阔的发展前景。中方愿同哈方一道，全面落实好两国元首达成的重要共识，加强各领域务实合作，推动两国关系再上新台阶。


　　《 人民日报 》（ 2019年09月12日 03 版）
(责编：李枫、曹昆)
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