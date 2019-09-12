许其亮会见伊朗武装力量总参谋长

新华社北京9月11日电 （记者梅常伟）中央军委副主席许其亮11日在京会见伊朗武装力量总参谋长巴盖里。
许其亮说，中伊友好源远流长、基础深厚，两国是同甘苦共患难的好朋友好伙伴。在两国领导人共同引领下，中伊全面战略伙伴关系稳步发展。中方始终从战略高度看待中伊关系，愿同伊方加强沟通协调，深化各领域合作，共同维护两国根本利益和地区和平稳定，携手构建人类命运共同体。中国军队重视发展与伊朗军队的友好合作，愿同伊方一道，进一步加强高层互访，拓展深化军兵种交流、训练教育等领域合作，推动两军关系不断向前发展。
巴盖里对中华人民共和国成立70周年表示祝贺。他表示，伊方愿与中方共同努力，进一步加强两国两军各领域交流合作，共同维护地区和平繁荣、造福两国人民。
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