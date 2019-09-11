第74届联合国大会将于9月17日开幕

新华社联合国9月11日电（记者王建刚）据联合国网站11日公布的最新日程安排，第74届联合国大会将于本月17日开幕，联大一般性辩论将于24日开始举行，纽约联合国总部还将举行气候行动峰会、可持续发展目标峰会等多场高级别会议。

第74届联大的主题聚焦：激励多边努力消除贫困，促进优质教育、气候行动和包容性。联合国秘书长发言人办公室说，联大一般性辩论将从9月24日持续至9月30日，届时100多位国家元首、政府首脑或高级代表将就人类共同面临的重大威胁与挑战商讨应对之策。

根据日程安排，2019年气候行动峰会将于9月23日举行，旨在推动应对气候变化的行动，落实《巴黎协定》以及2030年可持续发展目标。联合国秘书长古特雷斯将主持这次峰会。

可持续发展目标峰会将于9月24日至25日在联合国总部举行。此外，一般性辩论期间还将举行旨在推动全民医疗覆盖、发展筹资、小岛屿发展中国家可持续发展等方面的高级别活动。围绕2030年可持续发展议程、《儿童权利公约》通过30周年等也将举行一系列活动。

联合国大会是联合国主要的审议、监督和审查机构，由联合国全体会员国共同组成。大会于每年9月至12月举行常会。常会通常分两个阶段，前段为一般性辩论阶段，后段为大会审议列入议程的各项议题阶段。

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