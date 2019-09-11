梅莱什卡努当选罗马尼亚新参议长

新华社布加勒斯特9月10日电（记者林惠芬）罗马尼亚参议院10日举行参议长选举投票，由执政的社会民主党（社民党）推出的自由和民主联盟党籍候选人梅莱什卡努当选。

当天，除社民党推出的人选外，还有国家自由党以及自由和民主联盟党推出的另两名候选人参加角逐。由于3名候选人在第一轮投票中无一获得当选所需票数，梅莱什卡努和国家自由党候选人戈尔吉乌进入第二轮角逐，最终梅莱什卡努以73票对59票的优势当选参议长。

与社民党联合执政近3年的自由和民主联盟党领导人特里恰努8月底宣布该党退出执政联盟。特里恰努9月2日辞去参议长职务。

分析人士认为，社民党推出梅莱什卡努作为候选人，旨在利用梅莱什卡努的影响力赢得自由和民主联盟党一些议员的支持，以便继续维持其在议会中的多数地位。特里恰努则指责社民党这一做法企图分裂自由和民主联盟党。

社民党2016年底赢得议会选举，随后与自由和民主联盟党组成联合政府。

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(责编：李婷(实习生)、燕勐)