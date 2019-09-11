法国冰川融化现人类遗骸 疑为43年前失踪登山者

中新网9月11日电 据“中央社”援引外媒报道，当地时间9月9日，随着高山冰川逐渐融化，法国救援人员在阿尔卑斯山区的埃克兰山附近发现一具人类遗骸。据推测，该遗骸可能是一名43年前失踪的法国青年，他在1976年攀登阿尔卑斯山脉时下落不明。

根据当地媒体报导，1976年7月25日，时年20岁的尚-法兰斯华·贝尼德蒂独自攀登埃克兰山冰河，到达海拔近4000公尺处之后失联，他的家人通报当局，但一直找不到他的下落。从那一天起，他的好友博德一直没有放弃搜寻。

博德说，“这些年以来，我始终感觉他在呼唤我，我必须找到他。”他分别在2004年、2014年、2015年和2016年间多次上山寻找尚-法兰斯华·贝尼德蒂的踪迹。

2019年8月底，博德通报救援队说，他在海拔3954公尺的埃克兰山间冰川上看到“橘色痕迹”。

9日，救援人员抵达现场，发现这个痕迹是背包一角，依据这一点线索，又找到了人类遗骸、破碎的衣物和背包。据信，虽然还需要DNA鉴定确认遗骸是否为失踪的贝尼德蒂，但当局相信可能性相当高。

报道称，博德和贝尼德蒂从高中时代就是好友，经常一起登山，而贝尼德蒂的父亲则是法国政治人物，曾任国会议员。

博德说，当年尚-法兰斯华曾写过一封信给父母说，“如果我在山里遇难，不要舍不得我，我做了我想做的事，我很快乐。”

如今，尚-佛兰斯华的双亲都已逝世，若这次发现的人类遗骸确认是尚-佛兰斯华，应该很快会在科西嘉岛(Corse)下葬，相伴亲人于泉下。

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