俄总理：不应过分鼓吹八国集团的重要性

新华社莫斯科9月10日电（记者李奥）俄罗斯总理梅德韦杰夫10日表示，不应过分鼓吹八国集团的重要性，“因为这一形式讨论的是局部问题”。
俄政府网站10日发表声明称，梅德韦杰夫当天在回答记者相关提问时说，八国集团是在小范围内讨论政治及其他各领域问题的平台。他强调，自从二十国集团出现后，全球大部分关键问题都在这一形式下得以讨论。
梅德韦杰夫表示，如果有人提议俄方重返八国集团，俄方将会考虑。但在当前局势下，这一成员规模有限的形式“没有能力采取利于推进人类发展和全球问题解决的重要措施”。俄方呼吁通过多种形式在尽可能大的范围内讨论现有问题。
七国集团成员包括美国、英国、法国、德国、意大利、加拿大和日本，1997年因俄罗斯加入而变为八国集团。2014年乌克兰危机爆发后，原七国集团成员拒绝以八国集团形式举行会议，并重新举办七国集团峰会。
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