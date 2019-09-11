浙江省旅游推介会在葡萄牙举行

新华社里斯本9月10日电（记者赵丹亮）浙江省旅游推介会开幕式10日在葡萄牙首都里斯本举行，浙江秀丽的山水和丰富的人文资源吸引了众多参会嘉宾。

浙江省文化和旅游厅副厅长许澎在致辞中介绍了浙江独特的旅游资源，表示欢迎葡萄牙游客做客浙江，体验浙江风土人情。作为中国的经济文化大省，浙江愿意为推动中葡文化和旅游交流做出贡献。

葡萄牙国家旅游局国际部部长玛丽亚·佩雷拉介绍说，旅游业是葡萄牙的重要支柱产业。近年来，中国人到葡萄牙的旅游人数呈现大幅增长趋势，今年上半年再攀新高。随着葡中直航的恢复，希望中国成为访葡游客最多的客源国之一。

葡中两国于今年8月30日恢复直航业务，正式开通里斯本-西安-北京航线，取代2018年暂停的里斯本-北京-杭州线路。

中国驻葡萄牙大使馆官员、葡萄牙政界和旅游界人士、华侨华人代表等100多人参加了推介会开幕式。

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