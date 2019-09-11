飓风“多里安”致巴哈马至少50人死亡

新华社墨西哥城9月10日电(记者吴昊)拿骚消息：据巴哈马媒体10日报道，飓风“多里安”在巴哈马已造成至少50人死亡。由于多名失踪人员尚未找到，预计死亡人数还将上升。
《拿骚卫报》当天报道说，巴哈马受灾地区主要集中在北部阿巴科群岛及附近岛屿。部分受灾地区大量建筑受损，电力设施、道路等基础设施遭严重破坏。目前，数千名受灾人员已被撤离或被安置在临时帐篷里。救援队伍将加大搜救力度，并为民众提供必要帮助。
升级为最高级别的五级飓风“多里安”于9月1日深夜至2日凌晨登陆巴哈马，最高风速一度达每小时320公里。巴哈马位于加勒比海地区，由数百座岛屿组成，不少岛屿交通不便，加大了救援难度。
【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻 从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】