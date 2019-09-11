原标题：飓风“多里安”致巴哈马至少50人死亡

新华社墨西哥城9月10日电(记者吴昊)拿骚消息：据巴哈马媒体10日报道，飓风“多里安”在巴哈马已造成至少50人死亡。由于多名失踪人员尚未找到，预计死亡人数还将上升。

《拿骚卫报》当天报道说，巴哈马受灾地区主要集中在北部阿巴科群岛及附近岛屿。部分受灾地区大量建筑受损，电力设施、道路等基础设施遭严重破坏。目前，数千名受灾人员已被撤离或被安置在临时帐篷里。救援队伍将加大搜救力度，并为民众提供必要帮助。

升级为最高级别的五级飓风“多里安”于9月1日深夜至2日凌晨登陆巴哈马，最高风速一度达每小时320公里。巴哈马位于加勒比海地区，由数百座岛屿组成，不少岛屿交通不便，加大了救援难度。

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