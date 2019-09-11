原标题：伊拉克什叶派圣地发生踩踏事件致130人伤亡

中新社北京9月10日电 巴格达消息：伊拉克南部城市卡尔巴拉10日发生踩踏事件，已至少造成31人遇难，约100人受伤。

卡尔巴拉位于伊拉克中部，是什叶派穆斯林的聚集地和著名圣地。10日是什叶派穆斯林的重要宗教节日阿舒拉节，伊拉克多地举行纪念活动，悼念先知穆罕默德的外孙侯赛因于公元680年殉教。

10日上午，数万名什叶派穆斯林走上卡尔巴拉街头，以各种形式悼念侯赛因。下午，数千名什叶派穆斯林涌入侯赛因清真寺，参加在那里举行的纪念活动。就在活动进行之时，清真寺门口的一段人行道突然出现塌陷。这一突发情况引发集会人群的极大恐慌，拥挤导致现场发生严重的踩踏事件。法新社称，这是卡尔巴拉近代史上伤亡最惨重的一次踩踏事件。

据“伊拉克新闻网”报道，伊拉克卫生部发言人塞义夫·巴德尔当天表示，这起事件已造成至少31人遇难，约100人受伤，救援工作仍在进行之中。10名伤者目前伤势较重，伤亡人数可能会进一步上升。

美联社报道称，这已不是卡尔巴拉首度在阿舒拉节当天遭遇严重伤亡事件。2004年，逊尼派武装分子分别在巴格达和卡尔巴拉对参加阿舒拉节纪念活动的什叶派穆斯林发动爆炸袭击，造成至少143人遇难。(完)

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