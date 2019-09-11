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中国代表呼吁美国和塔利班继续推进谈判

2019年09月11日06:10  来源：中国新闻网
 
原标题：中国代表呼吁美国和塔利班继续推进谈判

　　中新社联合国9月10日电 联合国安理会10日举行阿富汗问题公开会，中国常驻联合国代表张军在会上呼吁，美国和塔利班应继续推进谈判并兑现撤军与反恐承诺。

　　本月1日，塔利班在阿富汗首都喀布尔制造袭击。由于袭击发生在美国同塔利班谈判期间，美国总统特朗普日前叫停双方和平谈判，之后又称“谈判已死”。

　　张军表示，当前阿富汗局势正处于关键阶段，国际社会应切实履行承诺，继续向阿富汗提供坚定支持。他呼吁美国和塔利班继续推进谈判。希望包括塔利班在内的阿各派以国家和人民利益为重，启动阿人内部谈判，早日达成各派都能接受的未来政治框架。张军说，国际社会应帮助阿富汗安全、顺利举行总统选举，推动“阿人主导、阿人所有”的和解进程。

　　张军说，外国部队应从阿富汗有序、负责任撤军，美国和塔利班应兑现撤军与反恐承诺。他表示，国际社会应帮助阿富汗加强安全能力建设，提供培训、资金和技术支持，帮助阿富汗有效应对恐怖主义、跨国犯罪和毒品走私等威胁。

　　张军呼吁国际社会帮助阿富汗实现经济社会发展并改善民生，帮助阿富汗利用自身优势，通过参与区域经济合作及互联互通，早日实现稳定与繁荣。国际社会应切实履行援阿承诺，帮助阿富汗流离失所民众，并改善在周边国家的阿难民人道状况。

　　张军表示，中国一贯支持阿富汗政治进程，支持阿早日实现广泛包容政治和解。中国将继续通过“上海合作组织—阿富汗联络组”、“中阿巴三方外长对话”等多边机制，在政治进程及各相关领域向阿富汗提供支持，继续同阿富汗积极落实《中阿共同推进“一带一路”建设谅解备忘录》，支持阿富汗重建和融入地区经济发展。中方愿同国际社会一道，继续为阿富汗的安全、稳定、发展与繁荣作出贡献。(完)

(责编：冯粒、曹昆)
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