王毅会见尼泊尔大会党主席德乌帕

新华社加德满都9月10日电（记者周盛平）9月10日，国务委员兼外交部长王毅在加德满都会见尼泊尔大会党主席德乌帕。

王毅表示，中尼友好跨越千年，历久弥坚。大会党是尼泊尔有着悠久历史的政党，无论在朝在野，始终支持中尼友好合作，为推动两国关系发展作出了重要贡献。中国对尼友好政策面向全体尼泊尔人民，拥有坚实民意基础，不会因为尼泊尔政局的变化而改变。中国共产党愿与尼泊尔大会党加强党际交往，互学互鉴，建立更加紧密的关系。中尼共建“一带一路”已经取得许多积极成果，双方应加快推进跨喜马拉雅立体互联互通网络建设，进一步造福两国人民。

德乌帕表示，尼中友谊源远流长，尼泊尔始终坚定奉行一个中国政策，不会允许任何势力在尼从事反华活动。尼方感谢长期以来中方提供的大力支持帮助，希望在尼国家发展建设进程中深化尼中全方位合作，加快互联互通，助力尼泊尔实现从“陆锁国”到“陆联国”的转变，在地区经济发展中发挥枢纽作用。大会党愿加强同中国共产党的党际交往，藉此促进两国人民之间的友好情谊，推动双边关系取得更大发展。

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