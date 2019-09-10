古巴与欧盟强调加强双边政治对话与合作

新华社哈瓦那9月9日电（记者朱婉君）第二届古巴—欧盟联合委员会会议9日在哈瓦那举行。古巴外长罗德里格斯与到访的欧盟委员会副主席兼外交和安全政策高级代表莫盖里尼积极评价自古巴与欧盟“政治对话与合作协议”正式生效近两年来双边关系发展情况，并强调将进一步推动双边合作。

莫盖里尼说，“政治对话与合作协议”生效以来，欧盟与古巴已就人权、单方面强制措施和可持续发展等双方共同关注的话题展开对话，未来还将在能源、气候变化、环境、文化等领域开展合作。欧盟对巩固与古关系“兴趣深厚”，希望把握双边关系发展良好契机，在未来几年中继续丰富合作内容。

罗德里格斯表示，古巴和欧盟在互相尊重、平等、互利基础上积极推进双边关系，未来古巴与欧盟关系发展潜力很大。在对古投资方面，欧盟国家拥有较多成功经验，希望欧盟以更大规模、更有效的方式来参与古巴经济社会发展计划。

2016年12月，欧盟部长理事会决定与古巴签署“政治对话与合作协议”。2017年11月，该协议正式生效。古巴—欧盟联合委员会在此框架下成立，并于去年在比利时召开第一届会议。

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