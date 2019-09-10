韩国军方称朝鲜试射两枚短程发射体

新华社首尔9月10日电（记者耿学鹏 田明）韩国军方10日称，朝鲜当天向朝鲜半岛东部海域方向试射两枚短程发射体。
韩军联合参谋本部发布的信息显示，朝鲜于当天早晨6时53分和7时12分先后两次，由平安南道价川一带试射发射体，两枚发射体最大射程均可达到大约330公里。
韩军联合参谋本部尚未披露飞行高度及速度等有关朝方发射体的更多信息，称韩美正在进一步分析发射体具体类型。韩军联合参谋本部表示，韩国军方正密切关注局势并保持警戒态势，敦促朝方立即停止加剧半岛紧张氛围的行为。
韩国总统府青瓦台表示，国家安全委员会常任委员会当天紧急召开会议，会议重新审视了朝鲜半岛整体安全形势，并对朝方发射活动深表忧虑。
据朝中社9日报道，朝鲜外务省第一副相崔善姬当天表示，朝方愿在9月下旬与美方举行朝美工作磋商。她同时敦促美方拿出符合双方共同利益、朝方可以接受的方案。
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