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伊朗说可能“很快”释放英国油轮

2019年09月10日10:39  来源：新华网
 
原标题：伊朗说可能“很快”释放英国油轮

　　伊朗外交部一名发言人8日说，伊方可能“很快”释放一艘英国油轮。

　　这名发言人同时披露，一艘先前遭英方扣押的伊朗油轮已经停靠在地中海地区并开始“卸载”。

　　【手续正在办】

　　伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维告诉国家电视台记者，释放英国籍油轮“史丹纳帝国”号所需的“必要步骤”已经进入“最终阶段”，他希望所有手续能够“很快”完成。

　　“法律程序的最后步骤正在落实，”穆萨维说，“如果一切顺利，那艘船今后数天将获释。”他没有提及更多细节。

　　伊方7月19日扣押“史丹纳帝国”号，理由是它通过霍尔木兹海峡时违反多项规定，包括“逆行”、与一艘伊朗渔船相撞并造成损失、“无视”渔船发出的求救信号。

　　“史丹纳帝国”号上有18名印度籍船员、3名俄罗斯籍船员、1名拉脱维亚籍船员和1名菲律宾籍船员，运营方是位于瑞典的斯特纳布尔克公司。

　　瑞典外交部本月4日说，伊方释放7名船员，分别是1名俄罗斯籍船员、1名拉脱维亚籍船员和5名印度籍船员。除获释的7人，其余16名船员迄今仍在油轮上。

　　【去向仍是谜】

　　伊方扣押“史丹纳帝国”号以前大约半个月，英国海外领地直布罗陀当局7月4日在英国海军协助下扣押悬挂巴拿马旗、装载伊朗原油的“格蕾丝一号”，指认它违反欧洲联盟制裁、向叙利亚运送原油。

　　直布罗陀当局8月15日放行油轮。油轮随后改名为“阿德里安·达里亚一号”、改挂伊朗旗，驶向地中海水域。

　　穆萨维8日披露，这艘油轮停靠在地中海沿岸某地，已经开始卸载船上原油。他没有披露油轮目的地和原油买家信息。

　　“阿德里安·达里亚一号”运载210万桶伊朗原油，市场价格大约1.3亿美元。油轮获释后多次在国际船舶实时自动识别系统中变更目的地。伊方官员先前说，油轮所载原油已经售出，目的地“将由买家决定”。

　　多家媒体8日援引船舶跟踪网站全球定位系统数据报道，“阿德里安·达里亚一号”停靠在叙利亚塔尔图斯港，但没有卸载原油。这一信息没有得到伊方确认。

　　【美方再威胁】

　　美国政府8月30日宣布制裁“阿德里安·达里亚一号”及其船长，同时重申先前威胁：地中海沿岸国家不得向“阿德里安·达里亚一号”提供协助，否则难逃美方制裁。

　　美国财政部分管恐怖主义和金融情报事务的副部长西加尔·曼德尔克8日再次威胁，任何伊朗原油购买方都将面临美方制裁。

　　“我们将继续按照总统（唐纳德·特朗普）所说那样对伊朗施加压力，”曼德尔克说，“不会再有任何形式的购买伊朗原油豁免。”

　　美国去年5月退出伊朗核问题全面协议，恢复并增加对伊制裁；今年5月停止给予多个伊朗原油进口方制裁豁免，意图全面封堵伊朗原油出口，切断伊朗政府财政来源。

　　伊朗官员先前说，美国单方面退出伊核协议、却要求伊方遵守协议，这一情形有“讽刺”意味。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、杨牧)
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