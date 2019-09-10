原标题：联合国人权高专巴切莱特对美国、欧盟侵犯移民人权表示关切

新华社日内瓦9月9日电（记者陈俊侠 聂晓阳）联合国人权高专巴切莱特9日在日内瓦万国宫举行的人权理事会第42次会议上对美国、欧盟侵犯移民人权表示关切。

巴切莱特表示，美国、墨西哥等国目前实施的政策使移民人权面临被严重侵犯的风险。今年以来，至少有3.5万名寻求庇护者被美国赶回墨西哥边境地区，任意遣返造成家庭分离、使移民无法获得人道主义援助、对移民过度使用武力等现象时有发生。令她震惊的是，不少移民儿童仅因身份问题被长期羁押在美国、墨西哥的羁留中心，这一做法损害儿童权利，违反国际法。她强调，没有任何借口让儿童承受如此巨大的创伤。

巴切莱特说，一些欧洲国家将运营人道主义救援船只和搜索飞机定为刑事犯罪，阻止或停止其工作，导致此类船只和飞机数量大幅减少，对移民构成致命威胁。根据联合国难民署报告，截至今年7月，超过900名移民在地中海溺亡，这还不包括未记录在案的溺亡案件。她对这种漠视绝望移民生死的做法表示关切，强烈建议欧盟就海上被救人员及时上岸制定一项共同和基于人权的安排。她强调，虽然各国有权决定哪些人可以进入并留在其国土上，但所有移民管理措施均应充分尊重当事人的人权。

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