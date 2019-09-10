关于中美经贸摩擦的这三堂慕课为什么能成为爆款

正在发生的中美贸易摩擦，和年轻人有什么关系？

美国为什么要挑起这场贸易战？中国真的会被这场“战斗”击垮吗？

大变局之下，中国的竞争优势在哪里？

中美经贸摩擦下的这些热点问题与解答，正在三期爆款慕课中被纷纷转发。

那么，这三堂课程为什么能在网上流传，在朋友圈、公众号、还有一些视频网站被频频转发，为什么能一下成为慕课中的爆款而且还让很多网友纷纷留言互动？央视《焦点访谈》专门揭开了这三堂课的内容。

怎么看待中美贸易摩擦，它和年轻人有什么关系？

这是复旦大学国际关系与公共事务学院副教授沈逸和年轻人探讨的话题。沈逸说，之所以选择这个方向，缘于他碰到的这样一件事情。“我参加一次讲座的时候，有一个学生向我提了一个问题，他说，现在打贸易战，他说我同学到美国去的签证受到了一些影响，问我应该怎么看？”

在慕课中，沈逸是这么解答的：

首先中美贸易摩擦的本质是——“今天美国在贸易战这个上面它提出的要价，不是什么跟你小打小闹的问你要点保护费，或者收取一点合理补偿，在一定程度上，它希望通过这种方式，一劳永逸地彻底解决所谓中国对美国的威胁，换而言之，它不是来要钱的，它是来要命的。”

其次，面对中美贸易摩擦，中国一直的态度都是，不愿打，不怕打，必要时不得不打。当然，两国间的贸易摩擦，不可避免地会带来一些损失和不便。比如赴美留学遭遇拒签，访美受阻等等。

最后，当个人利益受到影响时，该如何处理呢？

“我只能说，内心对于国家的支持和认同，要转化为真实的信仰和行动。”

中美贸易摩擦应该怎么看？

在复旦大学中国研究院院长张维为教授的慕课上，他从中国崛起的角度，带领同学去分析中美贸易摩擦背后的深层原因。今天的中国，有世界上最完整的产业链，是世界最大的货物贸易国，拥有世界最大的外汇储备，创造了世界最大的中产阶层，向全世界输出最多的游客。和过去西方大国靠战争崛起的历史不同，中国崛起是和平的崛起，它靠的是中国人的勤劳、智慧、奋斗乃至牺牲。

张维为教授认为，改革开放40年来，中国基本是以十年完成一场工业革命的速度，在奋力追赶，它的崛起是集四次工业革命为一体的崛起。如今，整个世界正处于从第三次工业革命转入第四次工业革命的转折期，以大数据、人工智能、量子通讯等为代表的第四次工业革命，将极大地改变整个人类社会的运行方式。而中国后来者居上，已经和美国站在了第四次工业革命的第一方阵。因此，中国的崛起，突破了长期以来，困扰发展中国家的外围依附体系，具有多重的世界意义。

张维为说：“战后形成的这个世界经济体系，是不公平的，一个叫做中心或者中心国家，就是西方国家，另外一个板块是叫做边缘国家，或者叫外围国家的，发展中国家，是一个外围供养中心的模式。就是中心靠这种超级利润的剥削，赚得盆满钵满，而发展中国家，外围国家始终发展不起来，这是一个大的格局。那么中国现在精彩在什么？突破这个外围中心格局，单独成为一极，同时和中心国家，西方国家以及边缘国家、外围国家、发展中国家，同时是他们的最大的贸易伙伴、投资伙伴、技术伙伴，实际上只有中国一个国家是这样的，那么它就改变世界格局了。”

看懂了中国的崛起，就理解了美国为什么要挑起这场贸易战，而中国为什么不怕打。

张维为在慕课上说：“因为美国人他有一点没有搞懂，始终没有搞懂，就是你越是对中国封锁和打压，中国人就越是憋着劲要超越你，我们很多产业都有这个说法，美国封锁什么，我们就能生产什么，而且质量往往更好。”

那么，大变局之下，中国面临怎样的国际环境？

中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣教授的慕课，则从百年未有之大变局的视角，和同学分享了他对中美关系、中国的发展和世界格局的观察。

金灿荣教授认为，当前西方主导天下几百年的历史已经结束，走向了东西方平衡的新格局，而中国特色社会主义道路则打破了西方模式一统天下的局面，新的工业革命正在到来，它可能从根本上改变过去西方在生产力方面遥遥领先的局面。而伴随全球化进程，全球问题正不断增加，这些全球问题也成为世界大变局的重要推动力。

金灿荣说：“近代历史，我认为就是人类从农业到工业的历史，就是工业化。工业化过程当中，最关键的东西，就是工业革命。大家都认为正在迎接第四次工业革命，但是这次确实跟以前不一样了，这次不是西方人绝对有优势，不是美国有绝对优势，这次东方也有机会，特别是中国有机会。所以我认为未来大国竞争，特别是中美竞争，它的一个焦点就是工业革命。对中国来讲，抓住第四次工业革命这个机会，应该是近代历史对中国最大的机遇。”

那么，在这样的大变局之下，中国的竞争优势在哪里呢？

金灿荣教授认为，中国政治稳定，有一定的经济基础，科技和军事的发展，也有良好的前景。尤其，中国实现了工业化，这更让大变局下的中国，有了很不错的位置。

金灿荣说：“世界上只有少数国家，按照我的计算只有十分之一的国家，真正掌握了工业化，掌握了现代制造业。我们很幸运，我们是其中一个，而且是里面块头最大的。英国工业化1000万人，美国工业化1亿人，中国工业化14亿人，所以这个是特别重要的优势。反过来正是因为你的相对位置比较好，作为守成大国美国，它自然有点儿紧张，它防范你、压制你，这是它必然的选择。通过了解中国在变动格局中的优势，我想应该是有助于大家保持信心，面对这个美国整我们这个困难，我们可以比较从容地去应对。”

看到这里，相信你也能明白，这三堂课为什么能出现开头所讲的在线上线下都受到欢迎，观点新鲜，态度坦诚还有表达接地气，当然，这三堂课还有一个共同点——摆事实、讲道理。

(责编：燕勐、杨牧)