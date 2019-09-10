国际原子能机构确认伊朗已安装新离心机

新华社维也纳9月9日电（记者 于涛）国际原子能机构9日发表声明说，伊朗已安装新的离心机，进一步突破伊核协议的限制。
声明说，伊朗在纳坦兹安装了新的离心机，可用于更快、更有效的铀浓缩活动。国际原子能机构发言人达尔表示，到上周末为止，这些新离心机尚未投入运行。
伊朗7日宣布，作为第三阶段中止履行伊核协议的措施，伊朗已启动了“先进离心机”，以增加浓缩铀储量。此前，伊朗已先后分两个阶段突破了伊核协议的限制，涉及伊朗浓缩铀和重水储量限制，以及铀浓缩活动的丰度限制。
2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会将解除对伊制裁。2018年5月，美国宣布退出伊核协议，随后逐步恢复因协议而中止的对伊制裁。今年5月，伊朗宣布中止履行伊核协议部分条款。
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