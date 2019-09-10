“为人民谋幸福：新中国70年人权成就展”在联合国日内瓦总部开幕

新华社日内瓦9月9日电（记者陈俊侠 聂晓阳）由国务院新闻办公室、中国常驻联合国日内瓦代表团共同主办的“为人民谋幸福：新中国70年人权成就展”9日在日内瓦万国宫开幕。来自俄罗斯、芬兰、墨西哥、菲律宾、赞比亚、欧盟等国家和国际组织的40余位大使和近百个国家的外交官及国际组织官员、记者、学者等300余人参加开幕式。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭在开幕式致辞中表示，70年来，在中国共产党的坚强领导下，中国的人权事业发展写下了辉煌的篇章。中国经济社会发展水平全面提高，民主法治建设持续推进，特定群体权利持续完善，全面深入参与全球人权治理，推动构建人类命运共同体。

他指出，中国人权事业取得举世瞩目的成就，关键是坚定不移走中国特色人权发展道路。中国坚持立足国情，始终以人民为中心，坚持以发展促人权，以法治促人权，以开放促人权。在中国共产党的坚强领导下，中国人民将万众一心，团结一致，继续坚定不移走中国特色发展道路，为实现“两个一百年”奋斗目标不懈奋斗。中国人权事业必将取得新的更大的发展。

国务院新闻办公室人权事务局局长鲁广锦在开幕式致辞中说，人民幸福生活是最大的人权。新中国70年，是为中国人民谋幸福的70年，也是为世界人民谋发展的70年，深刻改变了当代中国的命运，极大提升了中国人民各项权利的保障水平，谱写了中国人权事业发展的宏伟篇章。未来随着全面建成小康社会的实现，随着国家基本实现现代化，随着建成社会主义现代化强国，中国人民必将享有更加广泛、更加充分的权利，必将在更高水平上实现全面发展，中国也必将为世界人权事业发展、为丰富人类文明多样性作出更大贡献。

本次展览为期5天，采用图片与影视、虚拟与现实、线上与线下相结合的多层次、立体化形式，不仅展出120余幅图片、循环播放20余部微视频，还安排了VR互动区，利用前沿科技探索场景式、空间化故事讲述，为观众了解新中国70年人权事业发展进步提供身临其境的直观体验。

展览现场气氛热烈，观展人员络绎不绝。他们纷纷赞赏新中国成立70年来在人权领域取得的进步，高度评价中国为促进国际人权合作发挥的重要作用。多位发展中国家使节表示，中国人权事业发展令人赞叹，为广大发展中国家树立了成功典范，希望学习借鉴中国人权事业发展经验，也希望中国在国际人权领域提出更多符合发展中国家利益的倡议和主张，推动国际人权治理朝着更加公正合理方向发展。

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