王毅同尼泊尔外长贾瓦利举行会谈

新华社加德满都9月9日电（记者周盛平）9月9日，国务委员兼外交部长王毅在加德满都同尼泊尔外长贾瓦利举行会谈。

王毅表示，中尼山水相连，人民世代友好，两国始终相互尊重、相互理解、相互信任、相互支持，堪称大小国家一律平等相待、互利共赢的国与国关系典范。中方感谢尼方长期以来在涉及中方核心利益和重大关切问题上给予的支持，也将一如既往地支持尼方维护主权、独立和领土完整，支持尼方自主选择适合本国国情的发展道路，支持尼方实现“繁荣尼泊尔、幸福尼泊尔人”的美好愿景。中方愿继续为尼经济社会发展提供力所能及的帮助，与尼方携手共建“一带一路”，推动跨喜马拉雅立体互联互通网络建设，深化经贸、投资、产能、交通、基础设施建设合作，助力尼从“陆锁国”变成“陆联国”。中方愿同尼方在地区和国际事务中加强沟通协调，共同维护多边主义和国际公平正义，推动构建人类命运共同体。

贾瓦利表示，尼中友好源远流长，尼泊尔始终将中国视为好朋友和值得信赖的伙伴。尼方坚定支持中方捍卫国家主权和自身利益，将继续奉行一个中国原则，不允许任何势力在尼进行反华活动。尼祝贺新中国成立70周年，预祝中国如期实现“两个一百年”目标和中华民族伟大复兴的中国梦。尼愿学习借鉴中国发展经验，加快国家发展，改善人民生活水平，早日走出最不发达国家行列。尼方积极支持“一带一路”倡议，愿同中方共同推动跨喜马拉雅立体互联互通网络建设，把两国更紧密地联系在一起。尼方重视中国的国际地位和国际影响，赞赏中国奉行的亲诚惠容周边外交政策和构建人类命运共同体理念，愿就地区和国际事务同中方加强沟通合作。

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