大型诗乐舞《大国芬芳》在伦敦上演

新华社伦敦9月8日电（记者梁希之）四川省侨联“亲情中华·美丽四川”艺术团8日晚在伦敦奉献了大型诗乐舞《大国芳芳》。2300多名海外侨胞和国际友人观看了这场具有国韵蜀风的文艺演出。
“亲情中华·美丽四川”艺术团团长、中国侨联副主席、四川省侨联主席刘以勤在开幕致辞中说，《大国芬芳》以中国酒文化和酒故事为题材，将传统与现代、历史与今天、诗歌与舞蹈、音乐与美酒有机融合在一起，希望观众能感受到来自中国的独特艺术魅力、感受到中国诗酒文化之美。
大幕缓缓拉开，序曲《山水云屏》响起。《酒礼悠长》《酒扬汉风》《闻香丽人》《云裳花容》等节目以诗酒为媒，勾勒出一幅幅或高雅或豪迈、或娇俏灵巧或繁华鼎沸的画面。演出将茶艺绝技、川剧变脸等有机结合，再现了巴蜀山水风俗和川茶、川剧、川菜的独特魅力。
随着伦敦演出的成功，本次“亲情中华·美丽四川”艺术团德国、希腊、英国巡演落幕。
据悉，作为中国侨联主办、四川省侨联打造的品牌项目，“亲情中华·美丽四川”自2011年启动以来，先后派遣10余个团组赴20多个国家和地区开展对外文化交流活动，得到海外侨胞和国际友人的广泛赞誉。
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