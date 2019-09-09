澳大利亚华侨华人举行活动庆贺新中国成立70周年

新华社悉尼9月9日电（记者郭阳）澳大利亚侨界8日在悉尼举行“海陆空”活动，庆贺中华人民共和国成立70周年暨中澳建交47周年，澳政商界代表、华侨华人、留学生等近千人出席。

当天，在悉尼皇家植物园舰队阶梯旁，以海港大桥、悉尼歌剧院等地标建筑为背景，澳大利亚原住民特色表演和古筝琵琶合奏《龙的传人》拉开了活动帷幕，中澳两国嘉宾带来歌曲、汉服舞蹈、现代舞等表演。舞台演出后，一艘43米长的巨型游轮缓缓驶入主场地海域，游轮上身着中国少数民族服装的华侨华人和留学生摆出“70”字样，他们挥舞着中澳两国国旗与现场观众合唱《我和我的祖国》，喷气飞机在空中写下“70 CHINA”的祝福。

中国驻悉尼总领事顾小杰致辞说，中华人民共和国成立70年来，中国经济发展和社会进步取得举世瞩目的成就。经过多年不懈努力，中国与悉尼所在的新南威尔士州在经贸、文化等各领域合作均取得显著成就。长期以来，广大新州华侨华人为促进澳大利亚经济社会发展、促进中澳友谊、支持祖（籍）国建设作出了积极贡献。

澳洲中华经贸文化交流促进会（华贸会）主席王福官说，促进中澳两国经贸文化不断深入发展是澳大利亚华侨华人义不容辞的责任和使命，华贸会作为中澳两国经贸文化交流的桥梁和纽带，要充分发挥自身优势，深化双边合作，讲好中国故事和澳大利亚故事，让中澳友好扎根于两国人民心间。

新州议长乔纳森·奥戴代表新州议会和州政府向中国致以热烈祝贺。他表示，今年是新中国成立70周年，也是澳中两国建交47周年，新州和中国在经贸、文化、旅游、教育等方面联系紧密，希望两地人民友谊长存，更好地发展相关合作，取得共赢。

悉尼市长代表、悉尼市议员郭耀文表示，澳大利亚华侨华人为澳经济发展、社会团结与和谐作出了积极贡献，同时也成为促进双边了解和交流的桥梁。

本次活动由澳洲中华经贸文化交流促进会主办，得到当地华侨华人团体大力支持。

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