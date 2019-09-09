彭波：新技术负面作用可解决 “刹车”是新技术的底线和边界

太和智库高级研究员，国家互联网信息办公室原专职副主任彭波（图片由太和智库提供）

人民网北京9月8日电 （实习生楚天舒）由太和智库发起创办的第三届太和文明论坛9月7日在北京开幕，在8日上午的前沿科技分论坛中，太和智库高级研究员，国家互联网信息办公室原专职副主任彭波谈及新技术可能为人类带来的负面影响和伦理发表意见，并提出了解决思路。

彭波认为，人类完全有可能解决新技术带来的负面作用和伦理问题，并且有能力最大限度地发挥新技术带来的正面作用，最大限度地遏制新技术可能带来的负面作用。

此外，彭波提出，技术的问题除了法律、行政、企业自律的办法来解决以外，完全可以由技术本身来解决。以互联网为例，曾经网络实名认证是一项难题，而移动互联网的到来，使得这一难题被顺利解决，并且中国很快告别PC互联网走向了消费互联网、生活互联网，正是技术进步把曾经的问题一扫而空。

对于中国互联网治理理念的变化，彭波认为，“先发展，后治理”与“修好刹车再上路”这两种互联网治理理念的选择要考虑时间差，有的情况下，新的技术需要一个试错的过程，需要给技术发展有一个百家争鸣、百花齐放的过程，在发展中发现问题，用发展的思路和方法去解决问题，所谓“刹车”其实只是新技术的底线和边界。

对于新技术可能带来的种种负面影响，彭波提出，用工业社会的办法处理工业社会的问题，用信息社会的办法处理信息社会的问题，以碎片式的立法来应对碎片式的网络发展带来的问题。

(责编：燕勐、刘洁妍)