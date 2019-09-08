阿尔及利亚驻华大使：提升基础设施互联互通取得巨大进步

阿尔及利亚驻华大使艾哈森·布哈利法（图片由太和智库提供）

人民网北京9月8日电 第三届太和文明论坛于9月7日开幕，阿尔及利亚驻华大使艾哈森·布哈利法在“一带一路”安全与发展分论坛上，列举了“一带一路”倡议提出以来的进展与成就，也指出了“一带一路”倡议所面临的挑战。

艾哈森·布哈利法认为，首先从政府层面上来说，到2018年底，超过100个国家和国际组织都表达出对“一带一路”倡议的支持以及希望参与建设“一带一路”项目的意愿。

第二、现实层面上，在提升基础设施互联互通方面已经取得了巨大的进步，比如说现在铁路、能源管线以及电力方面已经有许多项目正式启动，并且已经实行。

第三、多个融资机制来为“一带一路”倡议提供资金支持，亚投行以及丝路基金发挥积极作用，人民币也成功加入了SDR货币篮子。

第四、在国际产能合作方面，中国已经同包括阿尔及利亚在内的多国家签署国际产能合作协议。

谈到“一带一路”倡议所面临的挑战，他提出，因为对于“一带一路”倡议的理解有所不同，部分国家会对“一带一路”倡议的目的产生误解，所以现阶段，中国政府应当明确以及全面地说明“一带一路”倡议的内涵，并向国际社会积极阐述“一带一路”倡议的意义。（实习生楚天舒）

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