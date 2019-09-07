坦乌两国总统出席中企建设的尼雷尔广场项目竣工仪式

新华社达累斯萨拉姆9月7日电（记者高竹 李斯博）由中企建设并参与投资的尼雷尔广场项目竣工仪式6日在达累斯萨拉姆举行，坦桑尼亚总统马古富力和到访的乌干达总统穆塞韦尼出席仪式。

马古富力在致辞中对中铁建工集团多年来为坦桑尼亚发展做出的贡献表示感谢。他说：“中铁建工集团为坦桑尼亚建设了这样一座壮观的现代化大楼，他们的工作非常出色。”

穆塞韦尼对项目竣工表示祝贺，并感谢中铁建工集团一直以来对乌干达基础设施建设领域的支持。

中国驻坦桑尼亚大使王克说，这一项目是对坦桑尼亚前总统尼雷尔以及中坦两国间牢不可破的传统友谊的最好纪念。

据中铁建工集团总会计师郭俊亮介绍，位于达累斯萨拉姆市中心的尼雷尔广场项目由中铁建工集团、坦桑尼亚尼雷尔基金会和世界银行下属的国际金融公司合作建设。项目总建筑面积6.3万平方米，地下1层，地上29层。项目为当地创造了600个就业岗位，并为当地培养了一批工程技术人员。

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