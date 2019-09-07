俄载机器人飞船顺利返回地面

新华社莫斯科9月7日电（记者张骁）俄罗斯国家航天公司7日发布消息说，代号为“太空机器人F-850”的智能机器人乘坐俄“联盟MS-14”飞船顺利返回地面。
消息称，莫斯科时间6日21时13分（北京时间7日2时13分），俄“联盟MS-14”飞船与国际空间站“星辰”号服务舱顺利分离。莫斯科时间7日零时32分（北京时间7日5时32分），“联盟MS-14”飞船返回舱在哈萨克斯坦杰兹卡兹甘市东南147公里处着陆，顺利返回地面。
据悉，“太空机器人F-850”空间站之旅期间完成了所有测试任务。
俄罗斯8月22日发射“联盟-2.1a”运载火箭，将载有“太空机器人F-850”的“联盟MS-14”飞船送往空间站。由于空间站上的自动对接系统设备出现故障，飞船于8月27日才与空间站二次对接成功。这是俄第一次将人形机器人送往空间站，这种机器人将来有望在航天器外替代宇航员执行危险任务。
【大使说】汤铭新：见证中拉关系六阶段跨越发展 “黑白猫大使”是前玻利维亚总统桑切斯因为钦佩中国的改革开放而从邓小平的话中选出来，送给汤铭新大使的绰号。“步步高”则是汤大使对自己职业生涯的总结：他的驻外生涯是从一个高原国家到另一个高原国家，再到一个更高的高原国家。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】