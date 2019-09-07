俄载机器人飞船顺利返回地面

新华社莫斯科9月7日电（记者张骁）俄罗斯国家航天公司7日发布消息说，代号为“太空机器人F-850”的智能机器人乘坐俄“联盟MS-14”飞船顺利返回地面。

消息称，莫斯科时间6日21时13分（北京时间7日2时13分），俄“联盟MS-14”飞船与国际空间站“星辰”号服务舱顺利分离。莫斯科时间7日零时32分（北京时间7日5时32分），“联盟MS-14”飞船返回舱在哈萨克斯坦杰兹卡兹甘市东南147公里处着陆，顺利返回地面。

据悉，“太空机器人F-850”空间站之旅期间完成了所有测试任务。

俄罗斯8月22日发射“联盟-2.1a”运载火箭，将载有“太空机器人F-850”的“联盟MS-14”飞船送往空间站。由于空间站上的自动对接系统设备出现故障，飞船于8月27日才与空间站二次对接成功。这是俄第一次将人形机器人送往空间站，这种机器人将来有望在航天器外替代宇航员执行危险任务。

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