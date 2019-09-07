亚马孙地区国家呼吁共同保护亚马孙雨林

新华社哥伦比亚莱蒂西亚9月6日电（记者高春雨）7个亚马孙地区国家领导人或代表6日在哥伦比亚南部城市莱蒂西亚签署文件，呼吁本地区国家和国际社会共同保护亚马孙雨林。
当天，哥伦比亚总统杜克、秘鲁总统比斯卡拉、厄瓜多尔总统莫雷诺、玻利维亚总统莫拉莱斯、苏里南副总统阿德欣以及巴西、圭亚那两国代表在莱蒂西亚举行会议，商讨亚马孙地区资源保护和区域可持续发展等问题。7位领导人或代表在会后签署一份文件，呼吁本地区国家和国际社会共同保护亚马孙雨林。
杜克当天表示，与会国应共同努力，采取切实措施保护亚马孙资源，解决植被退化、乱砍滥伐等问题。
今年8月，亚马孙雨林火灾受到国际社会广泛关注，其中巴西和玻利维亚火情较严重。截至8月28日，巴西亚马孙雨林当月累计出现逾2.8万处着火点，为2011年以来同期最高。巴西政府同月27日宣布同意接受国际援助以扑灭亚马孙雨林大火，29日下令暂停大部分森林合法烧荒。近日巴西政府表示，火势已逐步得到控制。
亚马孙雨林位于南美洲亚马孙盆地，总面积约550万平方公里，其中超过60%面积位于巴西境内，其余位于哥伦比亚、秘鲁、厄瓜多尔、玻利维亚、委内瑞拉、苏里南、圭亚那、法属圭亚那等国家和地区。
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