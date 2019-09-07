美国中东问题特使辞职 标志美国中东政策失败？

美国总统国际谈判特别代表贾森·格林布拉特5日确认数周内离职。格林布拉特是美国政府推动巴勒斯坦和以色列和平进程新版计划、即“世纪协议”的主要起草者。

巴勒斯坦方面认定，格林布拉特在美方发布“世纪协议”以前宣布辞职，标志美国中东政策失败。

【转投“私企”】

格林布拉特5日在一份声明中说，打算辞职，将在数周内加入一家私营企业，用更多时间陪伴家人。

路透社以多名不愿意公开姓名的美国官员为消息源报道，格林布拉特2017年初开始在白宫工作，原本打算只待两年，“渴望”回归家庭。

格林布拉特有6个孩子，家人在新泽西州居住。

美联社报道，白宫处理中东事务的工作组原本独立于外交机构，格林布拉特离职将促使白宫整合这一工作组和国务院处理伊朗事务的小组。

美国政府一名高级官员说，总统高级顾问贾里德·库什纳的助理阿维·伯科威茨将接替格林布拉特的大部分工作，伊朗事务特别代表布赖恩·胡克将发挥更多作用。

【起草“协议”】

格林布拉特在声明中说，在白宫工作两年半是他的荣誉，“非常高兴”加入中东事务工作组起草“世纪协议”，这一方案有潜力“显著改善”数以百万计以色列人和巴勒斯坦人的生活。

“世纪协议”的主要思路是“投资换主权”，即许以巴方更多经济援助，换取巴方就索要以色列所占领土和独立建国作出妥协。巴方反对这一方案。

美国政府打算在9月17日以色列议会选举以后发布这一方案。按照多名美方官员的说法，格林布拉特将在“世纪协议”发布后离职。

格林布拉特支持特朗普政府把美国驻以色列大使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷，主张承认以色列对戈兰高地拥有主权，促使美国政府削减提供给联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处的资金。这些做法遭阿拉伯国家反对。

【遭到鄙视】

巴勒斯坦方面认定，格林布拉特辞职标志美国中东政策失败。

巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯的发言人纳比勒· 阿布·鲁代纳认定，格林布拉特摧毁美国的信誉、破坏中东和平进程，巴勒斯坦人不会为他辞职而流泪。

在巴勒斯坦解放组织高级官员哈南·阿什拉维看来，格林布拉特在“世纪协议”发布前辞职，宣告美方“最终失败”。“他们试图以猛击让巴勒斯坦人屈服，胁迫我们接受他们的方案，从一开始就注定失败。”

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动、即“哈马斯”认为，格林布拉特辞职是“好消息”，标志库什纳领导的工作组“失败”。哈马斯发言人巴西姆·纳伊姆说，希望格林布拉特辞职促使美国政府重新评估美方立场和化解冲突的方案。（包雪琳）（新华社专特稿）

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